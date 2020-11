XIII: gli autori del remake si scusano per lo stato del gioco

Disponibile già da qualche giorno su PC, PS4 e Xbox One, il remake di XIII sta facendo infuriare i fan dato lo stato tutt’altro che perfetto del prodotto finale, per usare un eufemismo.

Ora gli sviluppatori hanno diffuso un comunicato di scuse in cui ribadiscono l’impegno a correggere i problemi che affliggono il gioco. Il team di PlayMagic spiega che la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto non indifferente sullo sviluppo dal momento che i membri dello studio hanno dovuto lavorare da casa, e questo ha avuto conseguenze sul controllo qualità del prodotto. Gli sviluppatori erano a conoscenza dei problemi è hanno fatto di tutto per correggerli con una patch Day One che tuttavia non è ancora pronta e la cui lavorazione sta richiedendo più tempo del previsto.

PlayMagic, si legge nel comunicato, sta lavorando alacremente per risolvere tutte le numerose criticità che affliggono il remake di XIII, impegnandosi a pubblicare diverse patch e piccoli aggiornamenti nel corso delle prossime settimane. In questo modo gli sviluppatori sperano di raggiungere un livello qualitativo finalmente al livello delle aspettative dei fan.

Condividi con gli amici Inviare