Oculus Quest 2: arriva il supporto ai 90Hz e molto altro

Oculus ha pubblicato oggi l’aggiornamento v23 per i visori Quest e Quest 2 che introduce, tra le altre cose, il supporto nativo al refresh rate a 90Hz per quest’ultimo dispositivo. Ciò significa che tutti i software di sistema, inclusi Home, Guardian e Passthrough, funzioneranno a 90Hz per impostazione predefinita. Inoltre, gli sviluppatori cominceranno ad aggiornare i titoli per il supporto nativo a questa frequenza di aggiornamento. Tra i giochi che già supportano i 90Hz citiamo SUPERHOT, Echo VR, Beat Saber, Vacation Simulator, Job Simulator, Racket: Nx, e Space Pirate Trainer.

Da notate, inoltre, che il supporto a 90Hz arriva anche su Oculus Link. A partire da oggi, infatti, i proprietari di Quest 2 potranno passare da 72Hz, 80Hz e 90Hz direttamente dall’applicazione Oculus per PC.

Non è finita qui perché a partire da questa settimana verrà lanciato Oculus Move, un sistema di fitness tracker per Quest e Quest 2 che funziona in tutti i giochi e le esperienze, fitness e non. Move aiuta a tenere traccia di quante calorie vengono bruciate e del tempo effettivo dell’attività che si sta svolgendo. Si possono anche fissare obiettivi giornalieri, creando una propria routine. La diffusione di Oculus Move sarà graduale, dunque non sarà disponibile contemporaneamente per tutti.

Infine, Oculus sta aggiungendo nuovi modi per condividere la VR con la propria famiglia e gli amici durante le vacanze. Nel corso di questo mese verrà rilasciata l’app Gifting, che permetterà di acquistare giochi o esperienze attraverso l’Oculus Store e di inviarli ad un amico. Basta cercare il pulsante “Buy for a Friend” sul sito web o toccare il menu “⋮” dell’app mobile e assicurarsi di avere a portata di mano il loro indirizzo e-mail. Chi riceve il regalo può scaricarlo tramite il browser o l’app.

