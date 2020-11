Steam ora supporta ufficialmente il pad DualSense

Valve ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Steam che introduce il supporto ufficiale al DualSense, il nuovo pad di PlayStation 5.

D’ora in poi è infatti possibile collegare il controller al PC e utilizzarlo come un qualsiasi altro pad supportato; tuttavia Valve fa sapere che non tutte le funzionalità del DualSense sono abilitate e supportate. Per il momento, infatti, Steam garantisce soltanto il funzionamento delle feature basilari del controller, dunque è possibile utilizzarlo come strumento di input ma la vibrazione, il trackpad e il giroscopio non sono ancora supportati, assieme ai feedback aptici.

Con buona probabilità queste verranno abilitate gradualmente nel corso delle prossime settimane, ma per adesso bisognerà accontentarsi del solo supporto basilare.

