DIRT 5: pubblicato il trailer che ne celebra il responso della critica

Codemasters ha pubblicato l’Accolades Trailer di DIRT 5 che ne celebra l’ottimo responso della critica nazionale e internazionale.

Sviluppato dallo studio Codemasters Cheshire, DIRT 5 offre un mix diversificato di modalità di gioco, dalle corse tradizionali su più terreni, alla creazione di arene personalizzate con la feature Playgrounds, la reintroduzione dello split-screen per quattro giocatori e l’implementazione delle feature next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco è disponibile anche su PC, PS4 e Xbox One.

In caso vogliate saperne di più, ecco la nostra recensione firmata da Daniele Cucchiarelli.