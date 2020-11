Call of Duty: Warzone supporta i 120fps su Xbox Series X

L’ultimo aggiornamento di Call of Duty: Warzone ha introdotto a sorpresa il supporto ai 120fps su Xbox Series X.

Sebbene nelle patch note non si faccia alcun riferimento alla rimozione del blocco della frequenza di aggiornamento, la redazione di Eurogamer, e in particolare Digital Foundry, segnala che il battle royale di Activision ora gira fino a un massimo di 120fps sulla console ammiraglia della Casa di Redmond, con un frame rate che tuttavia scende spesso intorno ai 100 fotogrammi al secondo.

Da notare che ciò avviene solamente sulla piattaforma di Microsoft dal momento che su PS5 il frame rate è ancora stabilmente ancorato ai canonici 60fps. Al momento né Activision né Infinity Ward hanno diffuso notizie ufficiali in merito alla questione, ma speriamo che presto tale aggiornamento venga esteso anche alla versione PS5 di Call of Duty: Warzone.

