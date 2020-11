Railway Empire: i DLC Northern Europe e Down Under arrivano su Switch

Kalypso Media ha annunciato la disponibilità di due nuovi DLC per la versione Switch di Railway Empire: si tratta di Northern Europe e Down Under, da oggi acquistabili tramite il Nintendo eShop.

Nel DLC Northern Europe, i giocatori aiutano il parlamento svedese a costruire una nuova ferrovia nazionale per continuare i progressi industriali di vasta portata del paese lungo i laghi e i fiumi tentacolari che sono stati utilizzati per la prima volta dalle navi mercantili per fornire merci e rifornimenti al Nord Europa. Il DLC Down Under sposta il simulatore ferroviario nelle pianure bruciate dal sole dell’outback australiano, consentendo ai giocatori di esplorare gli stati del New South Wales, Queensland, South Australia e Victoria e scambiare beni nel continente, come birra e pesce alla griglia.

Il publisher ha infine fatto sapere che contenuti aggiuntivi Germany, France e Great Britain & Ireland saranno disponibili su Switch in un secondo momento.

