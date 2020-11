SnowRunner: arriva il DLC Explore & Expand

Come anticipato qualche giorno fa, nella giornata di oggi SnowRunner si è arricchito di nuovi scenari innevati. È infatti arrivato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il DLC Explore & Expand, che introduce nuove meccaniche di gioco, nuove aree e nuove veicoli, oltre a del contenuto gratuito per tutti i giocatori.

Con questo DLC, a SnowRunner vanno ad aggiungersi:

Due nuove mappe ambientate nello Yukon canadese, dall’estensione di 4 km quadrati. Questo significa che sono il 50% più grandi delle mappe del gioco base.

ambientate nello Yukon canadese, dall’estensione di 4 km quadrati. Questo significa che sono il 50% più grandi delle mappe del gioco base. Tre nuovi veicoli: il CAT 770G , il più grande autocarro prodotto da questo celebre marchio, il CAT TH357D AG , un versatile carrello sollevatore e il KRS 58 “Bandit” , un veicolo 8×8 equipaggiato con una gru per missioni di soccorso.

, il più grande autocarro prodotto da questo celebre marchio, il , un versatile carrello sollevatore e il , un veicolo 8×8 equipaggiato con una gru per missioni di soccorso. Nuove meccaniche di gameplay , fra cui la possibilità di costruire impianti di lavorazione dei materiali.

, fra cui la possibilità di costruire impianti di lavorazione dei materiali. Tante nuove possibilità di personalizzazione per i veicoli.

Tutti i giocatori, poi, potranno fruire di due nuove sfide, due nuovi Xtreme Cargo, nuove missioni nelle regioni del Tajmyr e dell’Alaska e di nuove opzioni di personalizzazione dei veicoli.