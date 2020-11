THQ Nordic nega ogni eventualità di un remake di TimeSplitters 2

Nel corso delle ultime ore, ha suscitato un discreto scalpore un easter egg incluso in Spellforce 3: Fallen God, rilasciato da THQ Nordic pochi giorni fa. A quanto pare, uno dei mercanti con cui possiamo interagire nel corso del gioco vende infatti un oggetto dal nome, abbastanza inequivocabile, di “TimeSplitters 2 Remake”. Subito le voci si sono rincorse sul possibile prossimo annuncio di una nuova versione dell’amato sparatutto, ma sembra che la cosa non sia mai stata nei piani di THQ Nordic. Un rappresentate della compagnia, parlando con Eurogamer, ha infatti sottolineato come quel particolare oggetto va inteso come un semplice easter egg e che “quel mercante è ben noto per dire un sacco di bugie.”

Insomma, ancora una volta brutte notizie per i fan di TimeSplitters che sperano vivamente in un suo ritorno alla gloria – ancora di più da quando THQ Nordic, ormai due anni fa, aveva annunciato l’acquisizione dell’IP. Però chissà? Magari non sono solo i mercanti di Spellforce a raccontare bugie.