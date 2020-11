Sappiamo che non è ancora il caso dato che in Italia la console deve ancora arrivare nelle case dei comuni mortali, ma pensiamo sia comunque il caso di avvertirvi. Alcuni giocatori di Call of Duty: Black Ops Cold War si devono essere accorti che il gioco non sembrava next gen a sufficienza sulle loro PS5, ed effettivamente avevano ragione. Activision ha infatti chiarito una serie di passaggi necessari per assicurarsi che la nostra PS5 non stia in realtà avviando la versione PS4 del gioco. Nell’ordine, è necessario:

Evidenziare il gioco sulla Dashboard;

Evidenziare “Gioca”;

Selezionare i tre puntini e aprire il menù;

Selezionare “ PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War “.

Non è improbabile che questo problema venga risolto nei prossimi giorni, in tempo per il lancio italiano della console. Ma una controllatina non fa mai male.