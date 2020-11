Stardew Valley: l'aggiornamento 1.5 è in dirittura d'arrivo

Dell’aggiornamento 1.5 e di cosa porterà su Stardew Valley ci siamo trovati a parlare un paio di volte in questa sezione news, cosa inevitabile vista la quantità di novità che ConcernedApe ha in mente per il suo simulatore di vita bucolica. Ebbene, proprio la vulcanica mente dietro il gioco ha confermato che “l’aggiornamento 1.5 è in dirittura d’arrivo, è un aggiornamento parecchio grande quindi c’è parecchio da rifinire e molti bug da sistemare prima che sia pronto.”

Non abbiamo ancora una data per quanto finalmente potremo condividere l’esperienza di Stardew Valley in splitscreen, esplorare il nuovo contenuto endgame e scoprire cosa c’è dietro la porta nel negozio di Willy, ma sembra che il momento tanto atteso dai fan sia sempre più vicino.