PS5: il PS Plus è l'unico modo di esportare i salvataggi

Non è generalmente un gesto che capita di fare con frequenza, ma se un giorno dovreste trovarvi a voler spostare i vostri salvataggi PS5 potreste incappare in una frustrante scoperta. Come riportato dal sito TweakTown, infatti, sembra che sulla nuova console Sony sia possibile trasferire i salvataggi solo tramite PS Plus – che ricordiamo, è un servizio a pagamento – e non con un semplice trasferimento tramite chiavetta USB.

Questo limite, oltretutto, a quanto pare è presente solo sui giochi PS5: sempre TweakTown spiega come sono stati perfettamente in grado di trasferire i salvataggi della versione PS4 di Assassin’s Creed Valhalla su chiavetta USB, ma non quelli della versione next gen. Una scelta bizzarra, ma che allo stesso tempo dovrebbe essere risolvibile con un patch, a patto che Sony lo voglia. Per ora, tenete a mente che per le vostre copie di backup avrete bisogno del PS Plus