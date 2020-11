MSI Online Booth sarà al Wacom Connected Ink 2020

MSI, come ben saprà chi la segue, non si occupa solo di gaming. La compagnia, infatti, intende fornire i migliori prodotti ai creativi di tutto il mondo, così che possano vedere realizzato il proprio talento e abilità; ed è proprio in questa funzione che MSI parteciperà al Wacom Connected Ink 2020. L’evento che Wacom organizza fin dal 2016, e che quest’anno si svolgerà in parte in forma digitale, è a sua volta una piattaforma di innovazione che vuole portare a un nuovo livello la sinergia fra artisti di tutti i tipi e la nuove tecnologie digitali.

MSI sarà partner ufficiale del Wacom Connected Ink 2020, dove presenterà i suoi nuovi prodotti della linea Creator, in due sessioni online nel corso delle quali molti creator professionisti potranno dire la loro. Le sessioni online, che potrete seguire sul sito ufficiale dell’evento, si terranno il 18 novembre all’1:00 e alle 10:45 ora locale.