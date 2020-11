Destiny 2: Oltre la Luce, il raid non verrà rinviato nonostante i problemi

Nonostante un lancio a dir poco turbolento, Bungie ha assicurato che il raid di Destiny 2: Oltre la Luce non verrà rinviato a causa dei tanti problemi presenti nella nuova espansione del gioco.

Intervenendo su Twitter, il community manager dmg04 ha fatto sapere che la nuova Incursione aprirà i battenti il 21 novembre, come inizialmente previsto, mentre il team sta cercando di mettere quanto prima delle pezze alle numerose criticità che affliggono Oltre la Luce. In particolare, gli sviluppatori stanno provando a correggere il bug che permette di uccidere in un sol colpo i boss utilizzando i nuovi poteri della Stasi, un exploit che potrebbe compromettere gravemente l’esperienza dei giocatori una volta che il raid sarà online.

Ma questo rappresenta solo la punta dell’iceberg: Bungie sta ancora facendo i conti con i problemi di bilanciamento che hanno costretto al rinvio l’apertura delle Prove di Osiride, per non parlare delle taglie lunari disabilitate o della sospensione momentanea di alcune armi esotiche.

Speriamo quindi che Bungie riesca a risolvere perlomeno i problemi legati all’Incursione, anche perché un eventuale rinvio lascerebbe i Guardiani ulteriormente a secco di contenuti dopo la rimozione di ben cinque raid con la pubblicazione di Oltre la Luce.

