Cyberpunk 2077 per PS4 sarà su due Blu-ray

Sulla Rete è comparsa una prima immagine della confezione di Cyberpunk 2077 in formato PS4: questa foto rivela che il gioco sarà contenuto su ben due Blu-ray.

Come riportato su Reddit, infatti, la confezione includerà due dischi di gioco. Non si tratta della prima volta che accade: già negli ultimi anni altri titoli di alto calibro quali Red Dead Redemption 2 o The Last of Us: Parte II non riuscirono a essere contenuti in un solo disco, dunque è probabile che la mole dei file di Cyberpunk 2077 abbia costretto CD Projekt RED a dividere il tutto in due parti.

Da notare, inoltre, che la confezione del gioco per PS4 comprenderà anche alcuni extra, come adesivi, la mappa di Night City e dintorni, delle cartoline e un compendio, più l’accesso a diversi contenuti digitali.

Vi ricordiamo, infine, che Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia dal 10 dicembre, salvo ulteriori imprevisti. Il gioco sarà compatibile anche con PS5 e Xbox Series X/S, tuttavia l’aggiornamento next-gen verrà diffuso nel corso del prossimo anno.

