Super Mario Sunshine per Switch supporta il controller del GameCube

La Casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Super Mario 3D All-Stars che introduce il supporto al controller del GameCube nella versione per Nintendo Switch di Super Mario Sunshine.

Stando a quanto riportato sulle note della patch, il pad del GameCube è supportato solamente in modalità TV e richiede ovviamente che sia collegato un adattatore alla base di Switch. Di conseguenza, il controller non potrà essere utilizzato in caso si giochi su Nintendo Switch Lite. Inoltre, i comandi visualizzati sullo schermo non rifletteranno i tasti del pad del GameCube.

Per finire, un’altra novità degna di nota introdotta con la patch permette ai giocatori di invertire i controlli della telecamera in tutti i giochi presenti nella raccolta.

