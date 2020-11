World of Warcraft: Shadowlands, ecco il filmato di lancio

Blizzard Entertainment ha pubblicato il filmato di lancio di Shadowlands, la prossima espansione di World of Warcraft.

La Casa di Irvine ci ricorda, inoltre, che la nuova Invasione del Flagello è disponibile sui server del celebre MMORPG e continuerà fino all’uscita di Shadowlands, prevista per il prossimo 24 novembre, chiaramente su PC. I campioni di Orda e Alleanza hanno risposto alla chiamata per investigare sul rapimento dei loro capi e sulla misteriosa ricomparsa di nemici che si pensava fossero morti da lungo tempo alla Corona di Ghiaccio. Ora, però, il ritorno dei non morti minaccia i cittadini delle capitali di Azeroth.