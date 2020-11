Halo Infinite non sarà presente ai The Game Awards 2020

Brutte notizie per chi sperava di assistere a una nuova presentazione di Halo Infinite in occasione dei prossimi The Game Awards, l’ormai consueto appuntamento di inizio di dicembre organizzato da Geoff Keighley. Attraverso un messaggio pubblicato su Reddit, infatti, 343 Industries ha fatto sapere che Master Chief non sarà presente all’evento e dunque non verrà mostrato alcun nuovo filmato di gioco in quell’occasione.

Ciò detto, il team sta comunque preparando un aggiornamento sullo stato di sviluppo di Halo Infinite che dovrebbe essere diffuso nelle prossime settimane, prima delle festività natalizie, quindi è molto probabile che presto avremo notizie circa l’ultima avventura di Master Chief.

