Call of the Sea: svelata la data di uscita per PC e console

Annunciato lo scorso mese di maggio, Call of the Sea ha finalmente una data di uscita. L’avventura investigativa sviluppata da Out of the Blue Games ed edita da Raw Fury approderà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal prossimo 8 dicembre, come riportato sulla pagina del prodotto presente sul Microsoft Store.

Ambientato negli anni ’30, Call of the Sea narra le vicende di Norah, una giovane donna alla ricerca del marito scomparso su un’isola paradisiaca dell’Oceano Pacifico: un luogo senza nome pieno zeppo di misteri da risolvere.

Da notare, infine, che il gioco sarà incluso sin dal lancio nel catalogo dell’Xbox Game Pass.

