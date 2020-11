Kena: Bridge of Spirits non rischia un ulteriore rinvio

Sebbene nelle ultime ore Sony abbia aggiornato la pagina di Kena: Bridge of Spirits modificandone la finestra di lancio, ponendola nel quarto trimestre del 2021, gli sviluppatori hanno voluto assicurare che il gioco non rischia un ulteriore rinvio.

Intervenendo su Twitter, infatti, il team di sviluppo ha precisato che tale aggiornamento è il frutto di un errore e che dunque il lancio di Kena: Bridge of Spirits è ancora previsto nel primo trimestre del prossimo anno. Lo studio sta lavorando affinché sia possibile rispettare la tabella di marcia, dunque per il momento non vi è alcun rischio che l’uscita venga posticipata.

