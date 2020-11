Fall Guys ha venduto più di 10 milioni di copie su Steam

Sembra che il successo di Fall Guys: Ultimate Knockout sia tutt’altro che passeggero. I resoconti fiscali di Unity hanno infatti rivelato come il numero totale di copie vendute su Steam del battle royale di Mediatonic abbia superato quota 10 milioni, rendendolo uno dei successi di vendite più importanti fra i giochi che utilizzano questo motore e le tecnologie associate. Ricordiamo che l’ultimo numero ufficiale, risalente ad agosto e sempre riferito al mercato PC, era di sette milioni di copie; e anche se un rallentamento negli acquisti era da aspettarsi dopo le prime settimane – anche a causa dell’emergere di altri fenomeni, come Among Us – tre milioni di copie in tre mesi non sono certo un risultato da poco. Merito, indubbiamente, anche della quantità di contenuto che Mediatonic aggiunge costantemente a Fall Guys: Ultimate Knockout.

Prima di lasciarci, riteniamo giusto segnalare che oltre a Fall Guys, il resoconto fiscale segnala anche gli ottimi risultati dell’action rpg free to play Genshin Impact – con l’impressionante cifra di 10 milioni di download su smartphone nel corso del solo day 1 – e del survival cooperativo GTFO, che si è assicurato una presenza in più di 140 stati. E a proposito di GTFO, ricordiamo che lo sviluppatore 10 Chambers Collective ha di recente stretto un accordo importante con Tencent.