The World Ends With You: Square Enix pubblica un nuovo teaser

Square Enix ha qualcosa in mente per The World Ends With You, e se finora questa poteva essere solo materia di speculazione, ora abbiamo qualcosa di più concreto. La compagnia nipponica ha infatti pubblicato un nuovo sito web che contiene un teaser decisamente inequivocabile, visto che le parole TIMELIMIT WITHIN 7 DAYS saranno ben note a chiunque abbia messo mano al gioco. Ad accompagnare la scritta c’è anche un conto alla rovescia che, manco a dirlo, scadrà fra una settimana.

Importante notare che questo teaser sembra non avere nulla a che fare con la serie animata prevista per il 2021, che ha già il suo sito web. A rafforzare questa convinzione, c’è il fatto che il profilo Twitter di The World Ends With You – The Animation non ha condiviso il teaser, mentre invece uno dei profili ufficiali di Square Enix sì.