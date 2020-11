Twelve Minutes: il thriller temporale rinviato al 2021

Sembra che fra i tanti rinvii che hanno suscitato scalpore negli ultimi mesi, qualcuno abbia invece cercato di fare meno rumore possibile. Stiamo parlando di Twelve Minutes, avventura interattiva dalla struttura originale che ha visto la sua data di lancio su Steam, inizialmente prevista per il 2020, trasformarsi quietamente in un 2021. Non dubitiamo che, in questo caso come in molti altri, siano state le conseguenze della pandemia a portare al rinvio del gioco.

Ricordiamo che Twelve Minutes ci vede passare l’intera esperienza di gioco all’interno di un paio di stanze, dove saremo bloccati in un loop temporale di – appunto – 12 minuti, nel corso del quale dovremo sfruttare la nostra conoscenza degli eventi per evitare un’incombente tragedia. Il titolo, sviluppato da Luis Antonio e pubblicato da Annapurna Interactive, presenterà anche un cast di doppiatori d’eccezione, visto che includerà James McAvoy (Charles Xavier in X-Men: L’inizio e seguiti), Daisy Ridley (Rey di Star Wars) e Willem Dafoe (tanti, tanti film).