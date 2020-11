Crusader Kings III supera quota un milione di copie vendute

Sembra che l’ultimo capitolo della serie grand strategy medievale di Paradox sia stato premiato dal successo di pubblico, oltre che di critica. L’ultimo resoconto della compagnia svedese, infatti, ha segnalato come Crusader Kings III abbia venduto più di un milione di copie dal giorno del suo lancio, avvenuto il primo settembre 2020. Non fate l’errore di confrontare questo numero con quelli raggiunti da altri titoli: per una serie di un genere di nicchia come quello dei grand strategy, superare il milione di copie vendute è un traguardo notevole, e a confermarlo è anche l’entusiasmo con il quale la CEO di Paradox Ebba Ljungerud annuncia “Abbiamo creato un gioco davvero ottimo!”

Condividi con gli amici Inviare