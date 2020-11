Minecraft e Star Wars si uniscono in un nuovo DLC

Se avete mai pensato che il vostro sandbox avesse bisogno di un po’ più di quel non-so-che generalmente definibile come il suono di una spada laser che si accende o la vista di un gruppo di assaltatori imperiali che vi puntano con fare maligno, Minecraft potrebbe aver appena accontentato il vostro desiderio. Mojang ha infatti annunciato che è fin da ora disponibile un DLC per Minecraft a tema Star Wars, che include contenuto dalla trilogia originale (Una Nuova Speranza, L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi) e da The Mandalorian. Sì, questo significa che ci sarà anche baby Yoda.

Questo DLC porterà con sé una nuova mappa, un nuovo skin pack, nuove texture, nuova UI e anche la colonna sonora originale, ed è acquistabile sul sito ufficiale di Minecraft.