GWENT: presentata l'espansione Way of the Witcher

Il segreto del continuato successo di un gioco di carte che si rispetti sta nell’aggiunta regolare di nuove carte e nuove meccaniche, e questo CD Projekt lo sa bene. Lo studio polacco ha infatti presentato la nuova espansione di GWENT, il suo gioco di carte ambientato nell’universo di The Witcher, che ha come tema centrale ha proprio i cacciatori di mostri mutanti.

GWENT: Way of the Witcher introduce dieci nuove carte per fazione, più dieci carte neutrali che potremo infilare in qualunque mazzo. Fra questa carte, ci sarà anche il leggendario Alzur, mago responsabile della creazione dei witcher, oltre ovviamente a tutta una serie di cacciatori di mostri. Sembra inoltre che potremo scegliere una delle varie scuole di witcher per personalizzare ulteriormente il nostro mazzo: chi ha giocato a The Witcher 3 riconoscerà sicuramente la via del Gatto, dell’Orso e quella del Grifone, ma saranno presenti anche quella della Salamandra, del Mutante e della Vipera.

L’espansione sarà disponibile gratuitamente a partire dall’8 dicembre, ma sul sito è possibile acquistare vari pacchetti di prenotazione che permettono di sbloccare molto più rapidamente le nuove carte e di ottenere speciali oggetti estetici.