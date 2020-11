Animal Crossing: New Horizons, in arrivo l'aggiornamento invernale

Dopo le spaventevolissime festività autunnali, anche su Animal Crossing: New Horizons non può che arrivare una stagione più lieta, quella in cui i tetti delle case e gli alberi si tingono di bianco e la gente inizia a pensare ai regali da fare. Stiamo ovviamente parlando dell’inverno e della festa del Natale, che arriveranno sul titolo di Nintendo con un aggiornamento gratuito a partire dal 19 novembre.

Nuovi eventi arriveranno con questo aggiornamento: assicuratevi di essere ben preparati per la Festa delle Primizie del 26 novembre e per il Giorno dei Giocattoli del 24 novembre, assicurandovi anche di essere addobbati a festa. Saranno infatti resi disponibili nuovi vestiti al negozio di Ago e Filo, più sei nuove acconciature e nove nuove emozioni che troverete al Punto Nook.

Per chi ha espanso al massimo la sua abitazione e pagato il debito con Nook, sarà possibile espandere ulteriormente il posto nel proprio magazzino, portandolo fino a 2400 slot. Inoltre, il nuovo aggiornamento porterà su Animal Crossing: New Horizons la possibilità di trasferire i dati di salvataggio dei propri abitanti e delle proprie isole da un sistema all’altro.