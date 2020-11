Cyberpunk 2077: mostrato il gameplay su Xbox Series X, One X

Nel corso di una sessione speciale del Night City Wire (da non confondere con quello che si terrà giovedì 19), CD Projekt RED ha mostrato Cyberpunk 2077 su Xbox Series X e Xbox One X. Il comunicato stampa specifica che sulla nuova ammiraglia Microsoft il gioco gira “tramite retrocompatibilità”, quindi a meno di fraintendimenti il gameplay su Series X non è quello della versione next-gen. Tanto più che il comunicato specifica che “più avanti un aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077, che sfrutterà pienamente l’hardware di prossima generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni per Xbox One e PlayStation 4.”



CD Projekt RED ha specificato che nei prossimi giorni potremo vedere anche il gameplay su PlayStation. Ricordiamo che la data di lancio di Cyberpunk 2077 è stata spostata al 10 dicembre; fra i motivi citati per giustificare questo ulteriore mese in cantiere, lo sviluppatore polacco ha portato proprio le versioni per console di (ormai) vecchia generazione, che a quanto pare avrebbero qualche problema con il gioco. Il prossimo Night City Wire si terrà il 19 novembre, e ci parlerà più in dettaglio di Johnny Silverhand.