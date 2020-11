Koch Media ha acquisito Flying Wild Hog

Koch Media ha appena annunciato di aver acquisito Flying Wild Hog, la compagnia polacca responsabile dello sviluppo dei recenti Shadow Warrior, franchise di cui è attualmente in lavorazione un terzo capitolo. L’acquisizione include tutti e tre gli studi di Flying Wild Hog, dunque quelli di Varsavia, Rzeszów e Cracovia, che in totale contano oltre 260 dipendenti.

“Siamo assolutamente entusiasti che Flying Wild Hog si unirà a Koch Media e alla famiglia Embracer. Koch Media è un rinomato publisher che ha abbracciato la nostra visione che ha l’obiettivo di creare i giochi d’azione più eccitanti, frenetici e sopra le righe per i giocatori di tutto il mondo,” ha dichiarato Michal Szustak, CEO di Flying Wild Hog Studios. “Ciò che anima Flying Wild Hog è l’ambizione di sorprendere i fan con esperienze di gioco uniche della massima qualità. Unendo le forze con Embracer Group e Koch Media, saremo in grado di continuare a crescere e concentrarci sulla realizzazione di giochi ancora più ambiziosi. Ci siamo innamorati della visione di Embracer di costruire un’alleanza di studi diversi e di talento che mantengano la loro indipendenza e libertà creativa. È un’opportunità incredibilmente avvincente, motivo per cui siamo lieti di questa partnership e di ciò che ci riserva per il nostro futuro“.

“Il fatto di essere membri della nostra rete di studi globali ci consente di garantire ulteriormente il nostro posizionamento in uno dei territori di gaming più vivaci e in crescita d’Europa e ci radica profondamente nella grande scena di sviluppo in Polonia,” ha aggiunto Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media. “Dopo aver ampliato le attività di pubblicazione di Koch Media all’inizio di quest’anno entrando nel mercato asiatico e riposizionando la nostra compagnia di publishing americana, stabilire ulteriormente la nostra rete di studi aggiungendo questa vera potenza ci consentirà di far crescere il nostro portfolio di giochi, aumentare la capacità di sviluppo e utilizzare le sinergie all’interno del gruppo ancora meglio in futuro.”

Oltre a Shadow Warrior 3, Flying Wild Hog sta lavorando ad altri tre progetti che dovrebbero vedere la luce tra il 2021 e il 2022.

