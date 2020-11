Spelunky 2: il multiplayer arriverà su PC a dicembre

A distanza di circa due mesi dal lancio, Spelunky 2 è ancora sprovvisto delle funzionalità multiplayer su PC, feature invece presenti nella versione per PS4.

Tuttavia la situazione sta per cambiare: Mossmouth ha difatti reso noto che l’aggiornamento gratuito dedicato proprio al multiplayer verrà distribuito nel corso dei primi giorni di dicembre. Al momento il team di sviluppo sta per completare i lavori sulla patch che introdurrà le funzionalità multigiocatore, cercando al contempo di evitare gran parte delle criticità di cui soffre la versione PS4. L’aggiornamento andrà infatti a risolvere anche i vari problemi del multiplayer sulla console Sony, come quello delle frequenti disconnessioni.

Manca ancora una data precisa in cui sarà disponibile l’update, ma in ogni caso non bisognerà attendere ancora a lungo.

