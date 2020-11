Cyberpunk 2077: presto vedremo il gioco girare su console PlayStation

Dopo aver visto Cyberpunk 2077 su Xbox One X e Xbox Series X, presto potrebbe toccare anche alle console della famiglia PlayStation.

In una nota ufficiale diffusa in queste ore, infatti, CD Projekt RED ha assicurato che il gioco tornerà a mostrarsi anche sulle piattaforme Sony. È dunque probabile che lo studio polacco diffonda del nuovo gameplay catturato non solo su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità, ma anche su PlayStation 4 Pro. Tuttavia non sappiamo ancora quando questo avverrà.

Sappiamo, invece, che domani si terrà un nuovo Night City Wire, mentre Cyberpunk 2077 uscirà ufficialmente il 10 dicembre prossimo su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Benché il titolo sia giocabile sin da subito su PS5 e Xbox Series X/S, l’upgrade gratuito alla versione next-gen sarà disponibile solamente nel corso del prossimo anno.

