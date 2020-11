Destiny 2 diventa free-to-play su Google Stadia

A partire da domani, giovedì 19 novembre, Destiny 2 diventa free-to-play anche su Google Stadia. Questa versione gratuita dello sparatutto multiplayer massivo targato Bungie è la medesima presenta anche su altre piattaforme: permette dunque agli interessati di accedere a una porzione dell’esperienza complessiva, esclusi i contenuti delle espansioni I Rinnegati, Ombre dal Profondo e del recente Oltre la Luce.

Da notare, infine, che da domani gli abbonati a Stadia Pro non potranno più riscattare Destiny 2: The Collection, che include tutte le espansioni tranne l’ultima. Chiunque abbia riscattato il prodotto potrà comunque continuare a usufruirne oltre la data di domani, a patto che resti abbonato a Stadia Pro.

Precisiamo che per accedere alla versione free-to-play di Destiny 2 non è necessario alcun abbonamento.

Condividi con gli amici Inviare