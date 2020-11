Age of Empires II: Definitive Edition, arriva la modalità battle royale

Age of Empires II: Definitive Edition compie un anno, e ha deciso di festeggiare l’occasione in grande stile. Il team di Forgotten Empires si è infatti dato da fare per riempire di varie decorazioni a tema tutto il gioco: la prossima volta che vi lancerete in un’agguerrità sfida contro altri giocatori – o contro l’IA – aspettatevi fuochi d’artificio ed esplosioni di nastrini a volontà.

Con l’arrivo del primo compleanno giunge anche l’introduzione della modalità battle royale annunciata qualche settimana fa. In questa nuova modalità, presentata nel dettaglio pochi giorni fa, la generazione di risorse e di unità sarà legata a specifici edifici sparsi per la mappa che andranno conquistati. Il tutto, ovviamente, prestando attenzione al fatto che la mappa si restringe continuamente, incanalando gli scontri verso il suo centro.

Con l’aggiornamento di novembre, su Age of Empires II: Definitive Edition arriveranno anche una serie di aggiornamenti più strettamente legati al gioco, e in particolare ribilanciamenti a 19 delle fazioni presenti. Se siete appassionati del gioco online, farete meglio a darci un’occhiata: potete trovare le patch notes complete qui.