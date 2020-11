Street Fighter 6 sarebbe in lavorazione per console e PC

Lo status di Street Fighter 6 è un po’ particolare. Da un lato, il titolo non è stato ufficialmente confermato da Capcom, e Street Fighter V continua ad andare forte e a ricevere nuovi aggiornamenti. Dall’altro, ci sono alcuni segni che puntano in questa direzione, come per esempio il fatto che il campione della Capcom Cup 2020 non si qualificherà in automatico per la versione 2021 del torneo, cosa che tradizionalmente segna il passaggio a un nuovo capitolo. E nelle ultime ore, l’idea che Street Fighter 6 sia in lavorazione ha potuto trarre ulteriore forza dai leak che hanno colpito Capcom negli ultimi giorni: fra le indiscrezioni emerse, infatti, c’è un’email che parla inequivocabilmente del prossimo capitolo della serie di picchiaduro. Piattaforme previste per il lancio: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ovviamente, si tratta di un’indiscrezione, e come tale va presa. Ma sarà in ogni caso interessante vedere come si evolverà Street Fighter in seguito alla recente dipartita dalla compagnia di Yoshinori Ono.