La Serious Sam Collection arriva su console

L’irrefrenabile voglia di Sam “Serious” Stone di porre fine alla vita degli invasori alieni non conosce confini, che siano essi spaziali, temporali o di piattaforma. La Serious Sam Collection è infatti sbarcata su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con i primi tre capitoli della serie (o quasi, il “vero” Serious Sam 2 sembra ormai lasciato all’oblio dalla stessa Croteam). Un’ottima occasione per prendere il mano il pad e andare a riempire di piombo qualche migliaio di servitori di Mental.

Serious Sam Collection includerà anche il DLC Jewel of the Nile per il terzo episodio della serie, e permetterà il gioco spliscreen cooperativo da 2 a 4 giocatori; e se per caso la carneficina della campagna non dovesse accontentarvi, potrete anche sfidare i vostri amici in allegri deathmatch.

Ricordiamo, infine, che Serious Sam 4 arriverà anch’esso su PlayStation 4 e Xbox One, ma ci sarà da aspettare il 2021.