Ori and the Will of the Wisps ha avuto più di 2 milioni e mezzo di giocatori

Si poteva forse dubitare che l’ultima fatica di Moon Studios riuscisse a raggiungere risultati notevoli in termini di pubblico? Certo che no, vista la qualità di Ori and the Will of the Wisps, ma fa comunque piacere averne conferma. Lo studio austriaco ha infatti condiviso molte cifre legate alla comunità di giocatori e ai loro risultati; la prima, e più notevole, è sicuramente il conteggio di giocatori totali, che si attesta intorno ai 2,8 milioni. Di questi, però, solo mezzo milione ha battuto il gioco (vergogna!); siamo sicuri che con un po’ di pazienza e di buona volontà anche gli altri riusciranno superare le tante asperità che costellano il viaggio di Ori e Ku.

Se non la pazienza, sicuramente altre qualità hanno caratterizzato altri giocatori: stiamo parlando, ovviamente di quei diecimila che hanno finito il gioco in appena quattro ore (neanche il tempo di godersi la colonna sonora!) e di quei settemila e ottocento che invece hanno portato a termine il gioco senza mai morire una volta.