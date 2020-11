Hyrule Warriors: L'era della calamità, ecco il trailer di lancio

Nintendo ha rivelato il trailer di lancio per Hyrule Warriors: L’era della calamità, il suo Musou ambientato nell’universo di Breath of the Wild. Proprio così: in questo action che ci vedrà combattere contro orde di nemici intenti a minacciare il regno di Hyrule, viaggeremo cent’anni nel passato alla scoperta degli eventi che hanno portato alla Calamità Ganon.

Hyrule Warriors: L’era della calamità sarà disponibile a partire da venerdì su Nintendo eShop, e ci vedrà calarci nei panni di Link, Zelda, Rivali e degli altri campioni del regno di Hyrule. Ricordiamo che i giocatori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild riceveranno in dono l’ambitissima Spada di legno, mentre chi preordinerà il gioco otterrà il Mestolo fortunato. Come dire di no a due armi simili? E se volete più informazioni su questo nuovo capitolo delle avventure di Link, assicuratevi di dare una letta alla nostra recensione.