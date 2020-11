Assetto Corsa Competizione: il 2020 GT World Challenge Pack disponibile

Appassionati di gare automobilistiche videoludiche, preparatevi: su Assetto Corsa Competizione è arrivato il DLC 2020 GT World Challenge Pack. Per il momento, questo contenuto aggiuntivo è disponibile solo su Steam al prezzo di 8,99€, ma arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One a gennaio 2021, come parte del Console Season Pass.

Con questo DLC, il racing sim di Kunos Simulazioni si arricchirà di:

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Imola

Ferrari 488 GT3 EVO 2020 e Mercedes-AMG GT3 Evo (2020)

Più di 60 nuove livree

Tutti i team e piloti della stagione 2020 GT WORLD CHALLENGE

Nuovo modello pneumatico 2020 Pirelli “DHE”

Nuovo GT WORLD CHALLENGE BoP di stagione 2020

In aggiunta ai contenuti del DLC, su Assetto Corsa Competizione è arrivato anche l’aggiornamento 1.6, che porta con sé nuovi algoritmi per l’IA e la fisica e svariati miglioramenti all’interfaccia utente e alle performance di gioco.