IO Interactive si prepara a rivelare un nuovo progetto

IO Interactive è da poco balzata su Twitter per anticipare ai suoi fan che nella giornata di domani rivelerà un nuovo progetto. Non è dato sapere di cosa si tratti: forse qualcosa di nuovo legato al World of Assassination e alla serie di Hitman? O piuttosto un progetto del tutto nuovo su cui lo studio danese intende mettere le mani? Magari qualcosa di legato al VR, visto quanto gli sviluppatori sono rimasti entusiasti dell’integrazione di questa tecnologia in Hitman 3? Per avere risposta a queste domande dovremo sintonizzarci sul canale YouTube di IO Interactive, domani alle 15:00. Assicuratevi di essere puntuali.

Condividi con gli amici Inviare