FIFA 21 celebra il ritorno di David Beckham

Electronic Arts ha reso noto di aver siglato un accordo pluriennale con David Beckam: l’ex calciatore britannico sarà infatti presente in FIFA 21 e nelle prossime incarnazioni del franchise.

Per celebrare il suo ritorno, chiunque giochi a FIFA 21 entro il 15 gennaio 2021 riceverà David Beckham in FIFA Ultimate Team come oggetto raro e non vendibile, inoltre è possibile avere la stella inglese come Groundbreaker di Volta Football dal 15 dicembre 2020. In più, come riconoscimento ai successi dentro e fuori dal campo da calcio, Beckham sarà aggiunto al gioco come icona di FIFA Ultimate Team a partire da dicembre.