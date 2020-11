Football Manager 2021: annunciata la data di uscita delle versioni Xbox

SEGA e Sports Interactive hanno ufficializzato la data di uscita delle versioni per Xbox di Football Manager 2021, che dunque arriverà sulle console della Casa di Redmond a partire dal 1° dicembre.

Gli sviluppatori hanno poi delineato le caratteristiche delle differenti versioni del gioco: tutte supporteranno le funzionalità Play Anywhere, per trasferire i salvataggi da Xbox a PC e viceversa, e di Smart Delivery, che offre la possibilità di upgrade dalla versione Xbox One a quella per Xbox Series X/S. Le differenze tra edizioni di generazioni diverse, invece, risiederanno nel numero di nazioni selezionabili per ogni salvataggio e nelle impostazioni grafiche; contenutisticamente parlando, invece, saranno identiche.

