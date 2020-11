Demon's Souls: Bluepoint avrebbe pensato di introdurre la difficoltà facile

Sembra che a un certo punto dei lavori, il team che si stava occupando della restaurazione di Demon’s Souls avrebbe considerato l’eventualità di introdurre l’opzione di scegliere una difficoltà facile. Come vi può testimoniare Stefano Calzati, che ha scritto per noi la recensione del remake di Bluepoint Games, alla fine questa idea è stata scartata e messa da parte. A spiegare il perché è stato Gavin Moore, creative director di Demon’s Souls, in un’intervista per il Washington Post.

“Questo progetto ricrea il lavoro di un altro team di sviluppo. Anche se abbiamo fatto qualche cambiamento, il nostro mantra è stato quello di preservare lo spirito e l’intento dei creatori. E anche se abbiamo pensato e discusso a proposito di una difficoltà facile, abbiamo deciso che non spettava a noi – che siamo semplici custodi di questo fantastico gioco – aggiungere qualcosa che ne avrebbe modificato radicalmente il bilanciamento.”

Tutti i titoli della serie Souls sono noti per la loro intransigenza, e anche Demon’s Souls non fa eccezione. In questo senso, la scelta di Bluepoint si allinea con altre intraprese durante la fase di sviluppo di gioco, come quella di utilizzare il codice originale per il comportamento dei nemici. Questo, però, non vuol dire che non sia stata fatta nessuna concessione a chi incontra ostacoli nella progressione. Il Game Help di Demon’s Souls, infatti, include più di 180 video.