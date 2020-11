Among Us si prepara a rivelare una nuova mappa

Senza dubbio traendo una lezione dalla vulcanica presenza social di Fall Guys, Innersloth ha deciso di aprire un account Twitter dedicato ad Among Us, il suo titolo multiplayer spopolato nel corso degli ultimi mesi. Lo studio ha deciso di inaugurare il nuovo account rivelando subito qualche novità per il futuro, e cioè una nuova mappa, di cui ci viene offerto uno screenshot. Non dubitiamo che questa nuova mappa porterà con sé nuovi compiti da svolgere per l’equipaggio e nuovi condotti d’areazione da sfruttare per gli impostori, ma se volete scoprirla più nel dettaglio, vi converrà seguire i The Game Awards. Innersloth ha infatti annunciato che il titolo sarà presente alla kermesse del 10 dicembre, e che oltre alla nuova mappa ci attenderanno altre sosprese.

