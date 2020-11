Star Wars: Squadrons si aggiorna con una nuova mappa, due nuovi caccia

Ci dev’essere stato qualche ripensamento, ai piani alti di Electronic Arts. I più attenti di voi ricorderanno come qualche tempo fa si era parlato di come Star Wars: Squadrons non avrebbe ricevuto alcun tipo di contenuto post lancio. Ebbene, sembra che il successo riscosso dal titolo di Motive Studios sia stato sufficiente a trasformare quel “mai dire mai” in qualcosa di più concreto. Oltre ai DLC cosmetici ispirati a The Mandalorian, infatti, nei prossimi giorni su Star Wars: Squadrons arriverà anche qualcosa di più concreto.

Nel suo post in cui ha spiegato i piani per l’aggiornamento 3.0 del 25 novembre, Motive non ha mancato di ringraziare i fan per l’incredibile successo riservato al gioco, prima di presentare il contenuto che i giocatori potranno aspettarsi. La prima in ordine di presentazione è una nuova mappa per gli scontri multiplayer, Fostar Haven, tratta direttamente dal prologo del gioco. Questa mappa, che è stata aggiornata rispetto alla sua controparte singleplayer, sarà selezionabile sia nella modalità Dogfight che nelle Fleet Battles.

Sono stati poi presentati quattro nuovi componenti che verranno introdotti in Star Wars: Squadrons:

Boost Extension Kit , per caccia e bombardieri, che quando utilizzato ricarica completamente la barra del turbo; dopo un tempo di cooldown, potrà essere utilizzato di nuovo.

, per caccia e bombardieri, che quando utilizzato ricarica completamente la barra del turbo; dopo un tempo di cooldown, potrà essere utilizzato di nuovo. Ion Rockets , per caccia e intercettori, più lenti dei razzi standard ma maggiormente efficaci contro gli scudi.

, per caccia e intercettori, più lenti dei razzi standard ma maggiormente efficaci contro gli scudi. Prototype Piercing Torpedoes , per bombardieri e caccia (che ne avranno la metà in dotazione), meno efficienti in termini di danni rispetto ad altre opzioni ma in grado di ignorare gli scudi delle ammiraglie.

, per bombardieri e caccia (che ne avranno la metà in dotazione), meno efficienti in termini di danni rispetto ad altre opzioni ma in grado di ignorare gli scudi delle ammiraglie. Anti-Material Rocket Turret, per U-Wing e TIE Reaper, torrette particolarmente efficaci contro le ammiraglie.

Le novità sopra elencate saranno introdotte con l’aggiornamento 3.0 del 25 novembre. A dicembre arriverà invece l’aggiornamento 4.0, che includerà una sorpresa speciale: l’aggiunta di due nuovi caccia stellari, e cioè l’iconico B-Wing per la Repubblica e il TIE Defender per l’Impero. I due mezzi saranno classificati rispettivamente come bombardiere e come caccia, e avranno ciascuno abilità speciali che sarà fondamentale imparare a gestire. Infine, Motive ci ricorda che su Star Wars: Squadrons arriveranno presto anche i Custom Matches, che ci permetteranno di organizzare partite a nostro piacimento, inclusa la possibilità di implementare vari modificatori al gioco.