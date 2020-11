Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, apparsa la versione inglese

La voce emersa qualche tempo fa di una versione per il mercato occidentale di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, mai confermata in sede ufficiale da Atlus o da SEGA, assume nuova concretezza. Come segnalato da Persona Central, infatti, la versione inglese del gioco sarebbe apparsa su numerosi retailer asiatici, con una data di rilascio prevista per il 2021; altri negozi hanno anche riportato una data più specifica, cioè il 23 febbraio 2021, ma esiste la possibilità che si possa trattare di un semplice placeholder.

D’altronde, SEGA ha espresso più volte la sua intenzione di espandere la presenza del suo catalogo Atlus in Occidente, sia con remaster di titoli vecchi che con una maggiore diffusione in termine di piattaforme. In questo senso, una versione occidentale di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sarebbe coerente con i piani della compagnia, anche se va tenuta presente la minore popolarità dei Musou sul mercato occidentale.