Project 007 è il nuovo titolo di IO Interactive

Ne avevano ancitipato ieri la presentazione, e oggi è arrivata, così rapida che sarebbe bastato un battito di ciglia per non vederla passare. Ma a dispetto della brevità del teaser, impossibile sarebbe stato non riconoscere quelle famose note che da sempre contraddistinguono le avventure di 007, l’agente segreto britannico più famoso al mondo; e proprio Project 007 sarà il prossimo titolo su cui si metterà al lavoro IO Interactive.

Quasi nulle le informazioni rivelate dallo studio danese, ma sul sito ufficiale possiamo trovare qualche dettaglio: ci caleremo nei panni di James Bond in quella che sarà la sua origin story, in una storia completamente nuova che lo vedrà guadagnarsi il titolo di 007. Vista l’abilità che IO Interactive ha dimostrato negli ultimi anni con Hitman, e la tendenza dell’Agente 47 a utilizzare gadget di tutti i tipi per eliminare i suoi bersagli, siamo certi che James Bond non sarebbe potuto finire in mani migliori.