Heroes of Hammerwatch: Ultimate Edition arriva su PS4

Dopo essere sbarcato su Nintendo Switch e Xbox One quattro mesi fa, Heroes of Hammerwatch: Ultimate Edition arriva anche sulle console di casa Sony. Il roguelite di Crackshell e BlitWorks sarà disponibile su PS4 a partire dal primo dicembre, e sarà ovviamente compatibile anche con la nuovissima PlayStation 5 (sempre se per allora sarete riusciti a procurarvela).

Heroes of Hammerwatch: Ultimate Edition include tutti i DLC del gioco base, ed è strutturato su un sistema di progressione permanente. Mano a mano che ci avventuriamo a fare un po’ di sano dungeon crawling, potremo potenziare sia i nostri eroi che l’hub centrale del gioco, la città di Outlook. Il tutto alternandoci fra nove diverse classi, più di cento oggetti e tanti, tanti nemici. Ricordiamo che oltre ad essere presente su console, Heroes of Hammerwatch è disponibile anche su Steam.