Cyberpunk 2077: due video dedicati a Johnny Silverhand e Keanu Reeves

Il quinto Night City Wire è arrivato e qui, se ve lo siete perso, trovate il trailer di gameplay. Come promesso, però, a introdurre la serata è stato il rockerboy preferito della fanbase di Cyberpunk 2077: Johnny Silverhand. Ma il frontman della band SAMURAI, scomparso prematuramente e ora reincarnato in una versione digitale che si è fatta strada nella mente del protagonista, sembra non sia tipo da godersi il dolce far niente dell’aldilà.

Johnny Silverhand, infatti, ha un conto in sospeso con la corporazione che l’ha infilato in quella futuristica chiavetta USB – ed è un conto che può essere regolato solo attraverso la violenza, di cui diventeremo l’implacabile strumento. O, forse, le decisioni che prenderemo saranno diverse; chissà. In ogni caso, non poteva mancare un dietro le quinte dedicato all’uomo dietro il personaggio, e cioè Keanu Reeves.

Johnny Silverhand ha un ruolo non indifferente nella storia: dopo V, è il personaggio con più linee di dialogo in tutto il gioco. Ma siamo sicuri che Keanu Reeves avrà fatto un ottimo lavoro nel dare vita all’artista maledetto, del quale potremo apprezzare la performance a partire dal 10 dicembre 2020 (si spera).