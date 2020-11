Cyberpunk 2077: rivelato un nuovo trailer di gameplay

La giornata di oggi non avrà segnato l’arrivo di Cyberpunk 2077, ma nel Night City Wire di stasera non sono comunque mancate novità succose per il fan del titolo di CD Projekt RED. Oltre a due video dedicati a Johnny Silverhand e al suo volto Keanu Reeves, è stato anche presentato un nuovo trailer di gameplay, completo di narrazione dedita a presentare l’ambientazione, il contesto e che accidenti andiamo a fare a Night City. E, ovviamente, una sana dose di sparatorie e combattimenti vari.

Non tutto ruota attorno a una violenta sparatoria, però. Il video sottolinea anche l’importanza dei dialoghi e delle scelte che faremo nel plasmare la storia di V e la strada che dovrà intraprendere per arrivare in vetta – se possibile, con una buona dose di stile, perché anche nel futuro di Cyberpunk 2077, l’occhio vuole la sua parte.