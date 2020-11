DOOM Eternal: cancellata la versione fisica per Switch

Brutte notizie per chi attende l’arrivo di DOOM Eternal su Switch: intervenendo sulle colonne di IGN, un portavoce di Bethesda ha confermato che la versione fisica del gioco è stata cancellata.

L’esponenete della compagnia americana recentemente acquisita da Microsoft fa sapere che DOOM Eternal arriverà comunque sulla console Nintendo, tuttavia sarà disponibile nel solo formato digitale. Chiunque abbia già prenotato il gioco in versione retail potrà chiedere un rimborso presso il rivenditore.

Da notare, tuttavia, che DOOM Eternal per Switch è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale.

