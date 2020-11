Epic Games Store regala Elite Dangerous e The World Next Door

Ancora giochi gratis da parte di Epic Games che sul suo store digitale ha reso disponibili Elite Dangerous, il celebre simulatore spaziale targato Frontier Developments, e The World Next Door, intrigante avventura narrativa di VIZ Studio.

Entrambi i titoli possono essere riscattati seguendo questo collegamento, tuttavia teniamo a ricordarvi che l’offerta è valida solamente fino al prossimo 26 novembre. I giochi riscattati rimarranno nella libreria per sempre, anche dopo la scadenza della promozione.

Infine, segnaliamo che dalla prossima settimana sarà possibile mettere le mani su un altro videogioco gratuito: il titolo di guida off-road MudRunner.

Condividi con gli amici Inviare